Der neue Mann an der Seitenlinie beim HSV zum Betriebsausflug in die Messestadt: "Ich glaube, dass man immer eine Chance hat, wenn man als Einheit auftritt. Das werden wir tun." Ralph Hasenhüttl auf der RB-Bank weiß um die Schwierigkeit eines Gegners mit neuem Coach: "Neuer Trainer, neues System wahrscheinlich, möglicherweise eine neue Zusammenstellung der Mannschaft. Die ganzen Informationen, die man bis dato über den Gegner hatte, sind dann nicht mehr so interessant."

Bereits am Mittwoch hatte sich Nationalspieler Marcel Halstenberg einen Kreuzbandriss zugezogen. "Natürlich schauen wir uns um, ob uns jemand sofort weiterhilft", so Hasenhüttl. Der 50 Jahre alte Österreicher betonte aber auch, dass RB "keinen Panikkauf machen" wolle, nur um jemanden zu verpflichten. Hinter dem Einsatz von Naby Keita steht ein Fragezeichen. Der 22-Jährige trainierte zwar am Donnerstag mit, konnte aber noch nicht so stark belastet werden. Nach einer Gelbsperre zuletzt bei der Auswärtsniederlage beim SC Freiburg ist Keita gegen den HSV wieder spielberechtigt. Emil Forsberg laboriert dagegen weiter an einer Bauchmuskelzerrung.