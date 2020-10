Die Hertha, betonte Nagelsmann am Donnerstag, sei alles andere als ein Abstiegskandidat: "Sie haben sehr gute Investitionen getätigt. Die Aufbruchstimmung in Berlin ist nicht unbegründet. Wie ich die Truppe sehe, ist die deutlich besser als drei Punkte." Hertha hat die letzten drei Bundesliga-Spiele allesamt verloren. Die Pleiten setzte es gegen Eintracht Frankfurt (1:3), Bayern München (3:4) und VfB Stuttgart (0:2). Aber vor allem die Niederlage gegen den FC Bayern war sehr unglücklich.

Hertha-Coch Bruno Labbadia habe die Mannschaft "grundsätzlich in Sachen Körperlichkeit entwickelt", betonte Nagelsmann. Das Team "extrem robust", gehe "gut auf den zweiten Ball" und verteidige "mit am tiefsten in der Bundesliga". Es breche extrem häufig den Rhythmus des Gegners. Was Fouls angeht, sei Hertha führend, obwohl es keine brutale Mannschaft sei: "Bitte nicht falsch verstehen. Es ist eine clevere Mannschaft, die den Gegner versucht, in seinen Abläufen zu stören", analysierte Nagelsmann. Darauf müsse seine Elf vorbereitet sein.