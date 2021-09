"Er ist für ein paar Wochen raus", erklärte RB-Trainer Jesse Marsch am Freitag. Olmo bleibe wahrscheinlich auch in der Länderspielpause zur Rehabilitation in Leipzig. Ganz klar sei die Lage nicht: "Wir werden sehen, wo er in zwei, drei Wochen steht." Olmo war nach den erfolgreichen Turnieren bei EM und Olympia geschont worden. Auf sein grandioses Länderspiel-Niveau hatte er es aber gegen Bayern (1:4), Manchester City (3:6) und 1. FC Köln (1:1) noch nicht geschafft.