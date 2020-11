Die Dauerbelastung aus Champions League und Bundesliga produziert Müdigkeit. Aktuell spüren diese die Spieler aber nicht so sehr, was am 2:1-Sieg vergangenen Mittwoch gegen Paris liegt. "Das war sehr wichtig für die Jungs", erklärte Julian Nagelsmann. Sie hätten sich selbst aus einer schlechten Anfangsphase herausgezogen und gewonnen. "Und wenn da Endorphine ausgestoßen werden, weil du gewonnen und Glücksgefühle hast, dann ist die Belastung für die Jungs auch leichter zu tolerieren – weil der Körper sehr viel davon zehrt, was zwischen den Ohren passiert."