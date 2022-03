Fußball | Bundesliga RB Leipzig, SC Freiburg und der Kampf um Platz vier

25. Spieltag

Das Kurzprogramm am Mittwoch in Hannover (4:0 im DFB-Pokal) hat RB Leipzig erfolgreich absolviert, nun steht die Kür an. Wobei – das Bild passt nicht wirklich, denn die Bundesliga-Partie am Samstag ist eine große Pflichtaufgabe, wenn man die Champions-League-Plätze nicht verlassen will.