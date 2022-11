Exakt 172 Tage später treffen beide Klubs nun wieder aufeinander. Keine Frage: Der SC Freiburg hat noch eine Rechnung offen.

Beide Teams sind derzeit richtig gut unterwegs. Der Spielstress der immer noch laufenden "Englischen Phase" (13 Spiele in 6 Wochen) scheint ihnen wenig auszumachen: RB blieb in allen 11 bisherigen Spielen ungeschlagen, die Breisgauer mussten sich nur dem FC Bayern geschlagen geben. Zudem treffen am Mittwoch Heimstärke und Auswärtspower aufeinander. Spannend.