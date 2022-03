Erste Aufgabe sei es, so Tedesco, Flanken zu verhindern. Für die trotzdem in den Strafraum reinfliegenden Bälle gebe es "das nächste Netz, die Box-Verteidigung". Leipzigs Innenverteidigung um Josko Gvardiol wird wohl alle Hände bzw. Köpfe voll zu tun haben. Und vorn? Da kann sich André Silva gegen seinen Ex-Klub beweisen. Beim letzten Mal hatte das bei seinem 25-Minuten-Einsatz nicht so richtig geklappt. Aber da spielte er noch unter Trainer Jesse Marsch und nicht in seiner aktuellen Form.