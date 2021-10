Möglicherweise hat Leitl den jüngsten Leipziger Auftritt in der Champions League noch nicht gesehen. Oder ihm wurde zugetragen, dass die RB-Spieler nicht nur auf der benachbarten Leipziger Kleinmesse gern Achterbahn fahren. Vielleicht basiert Leitls Zuversicht aber auch darauf, dass jedes Spiel seine eigene Dynamik hat, was auch in den Aussagen von Arbeitskollege Jesse Marsch immer etwas mitschwingt: "Es wird ein anderes Spiel als in Paris", betonte der Amerikaner, der mit der Intensivität seiner Jungs erstmals so richtig zufrieden war.