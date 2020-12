Fußball | Bundesliga RB Leipzig: Auf der Glückswelle gegen Werder Bremen

11. Spieltag

Es geht weiter, Schlag auf Schlag: Am Samstag muss RB Leipzig wieder in der Bundesliga ran. Das Team von Julian Nagelsmann hat Werder Bremen zu Gast und will auf der in der Champions League angestoßenen Glückswelle weitersurfen. Eine Personalie jedoch gibt zu denken.