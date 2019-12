Neun Jahre lang war Julian Nagelsmann in Hoffenheim. Am Samstag kommt es nun zum "Klassentreffen". Es sei schon ein besonderes Spiel, sagte der 32-Jährige am Donnerstag: "Ich glaube, das ist normal, wenn man neun Jahre bei dem Klub war und nun erstmals gegen denselben spielt. Ich freue mich, viele wiederzusehen." Das endet aber gegen 15:30 Uhr: "Wenn es losgeht, würde ich gerne gewinnen und die drei Punkte bei uns behalten."