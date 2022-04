Fußball | Bundesliga RB Leipzig kann Konkurrent Hoffenheim "rauskicken"

29. Spieltag

Zum 13. Mal treffen RB Leipzig und die TSG Hoffenheim am Sonntag (ab 19:30 Uhr im Live-Ticker und in der Radio-Reportage) aufeinander. In die Neuauflage des "El Plastico", wie das Duell selbst von manchem Fan augenzwinkernd genannt wird, gehen beide Teams mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen.