Marco Rose gab Forsberg am Freitag sogar schon grünes Licht für das Spiel gegen Hoffenheim: "Was ich sicher schon verraten kann, ist, dass Emil auf jeden Fall auf dem Platz stehen wird. Wann und wie, werden wir sehen. Aber er wird auf dem Platz stehen." Heißt: Forsberg spielt, aber ob es die Startelf wird, bleibt offen. Die Gründe des Coaches sind rein pragmatischer Natur: "Wir hatten vor zwei Tagen ein intensives Champions-League-Spiel, in dem Emil auch fast 75 Minuten gespielt hat", betonte Rose und wies darauf hin, dass am kommenden Dienstag noch ein weiteres Punktspiel in Bremen ansteht. Erst dann ist für 2023 Schluss.