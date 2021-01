Zu Saisonbeginn war jedenfalls nicht damit zu rechnen, dass die Berliner zur Halbserie ein aussichtsreicher Kandidat für ein Europapokal-Ticket sind. Beim FC Union pflegt man natürlich das Understatement und will vom internationalen Geschäft noch nichts hören. RB-Trainer Julian Nagelsmann kann das verstehen: "Das wäre nicht das Cleverste, so den Druck auf die Spieler zu erhöhen." Sollten die Hauptstädter aber weiter so gut spielen, ergänzte er, werde sich das nicht vermeiden lassen.