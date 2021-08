Am Freitagabend (20:30 Uhr im Ticker und Radio-Livestream in der SpiO-App) nun können die Leipziger gegen einen sicher nicht so tief stehenden Gegner nicht nur für die Tabelle ein paar Punkte gutmachen. Drei Zähler würden wahrscheinlich auch die jäh gedämpfte Euphorie der Fans wieder neu entfachen. Vor allem bei den anwesenden Anhängern, denn RB darf nach langer Zeit mal wieder ein Pflichtspiel vor Zuschauern in der eigenen Arena austragen. Die darf wegen Corona zwar nur halbvoll sein, aber immerhin: 20.500 Karten sind bereits weg, 3.000 sind noch im freien Verkauf erhältlich.