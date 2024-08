Rose sieht darin keine Beschneidung seiner Kompetenzen. In Mönchengladbach saß der damalige Manager Max Eberl neben ihm, in Dortmund waren es Michael Zorc oder Sebastian Kehl. "Die ersten zwei Jahre war hier niemand und es ist nicht so, dass ich jemanden vermisst hätte", sagte Rose. "Aber es hat sich in Essen schon richtig gut angefühlt." Bei Rot-Weiss Essen hatte Leipzig in der ersten Runde des DFB-Pokals 4:1 gewonnen.