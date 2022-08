Dass die Lage bei RB Leipzig nicht weniger angespannt ist, bestätigte indirekt Domenico Tedesco auf der Pressekonferenz. Von Vorfreude auf die Gruppen-Auslosung in der Champions League ist demnach bei ihm keine Spur bzw. kein Platz. "Das ist schade", bekannte er, schließlich sei die Königsklasse etwas, was man sich hart erarbeitet habe. "Aber ich habe aktuell andere Sachen im Kopf. Die Bundesliga ist unser tägliches Brot, da müssen wir einfach stabil werden. Da kommen wir auch wieder hin. Aber so lange das nicht der Fall ist, muss ich sagen: Schön, dass heute Abend eine Auslosung ist, ich werde es verfolgen. Aber der Fokus ist jetzt woanders."