13. Spieltag

Das Nachspielzeit-Spektakel in der Champions League ist noch nicht richtig verarbeitet, da muss RB Leipzig schon wieder in der Bundesliga ran. Gegner am Samstagnachmittag ist der SC Paderborn. Leichtes Spiel für RB?