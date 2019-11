Nach zuletzt drei Siegen in Serie in Pokal, Liga und Champions League warnt RB-Chefcoach Julian Nagelsmann vor dem Hauptstadt-Club. "Hertha spielt sehr mutig und verfolgt eine klare Idee. Sie starten in ihre Spiele mit einer gewissen Grundordnung, die nach der Halbzeit dann oft noch etwas angepasst wird. Berlin verfügt über einen sehr gut zusammengestellten Kader, in dem noch viel Potenzial vorhanden ist. Da Hertha BSC mit Ante Covic einen neuen Trainer hat, ist die schwankende Leistung am Anfang normal. Ich freue mich auf das Spiel, das sicherlich sehr interessant wird. Wir wollen unseren guten Lauf mit einem Sieg vor der Länderspielpause krönen", betonte der 32-Jährige am Freitag auf der Pressekonferenz.