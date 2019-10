Vom "schweren Pflaster" will Julian Nagelsmann allerdings nichts mehr hören. "Die Vergangenheit ist im Fußball, selbst von Samstag zu Samstag, völlig unerheblich", betonte der 32-Jährige. Man solle weniger darüber nachdenken, ob die Spiele in der Vergangenheit gut waren oder nicht: "Unsere Aufgabe ist einfach, Gutes zu machen."

Doch wer ist tatsächlich dazu in der Lage? Am Freitag wusste das Nagelsmann noch nicht endgültig. Das 2:1 gegen Zenit St. Petersburg jedenfalls überstanden nicht alle Spieler unbeschadet. Ausfallen könnte zum Beispiel Timo Werner (Probleme mit der Hüfte), der gegen Freiburg schon viel "Gutes getan" hat: In sechs Spielen für RB traf er gegen die Breisgauer bereits sieben Mal. Beim bislang einzigen Auswärtssieg der Leipziger vor drei Jahren machte der Stürmer sogar zwei Tore.