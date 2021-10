Fußball | Bundesliga SC Freiburg gegen RB Leipzig – "Ungeschlagen" gegen "Achterbahn"

Hauptinhalt

8. Spieltag

Am Samstag muss RB Leipzig beim SC Freiburg antreten. Im Normalfall ist der Vizemeister in dem Duell natürlich der Favorit. Aber was ist bei RB in dieser Saison schon normal? Und dann ist Freiburg auch noch richtig gut drauf!