Inklusive des 1:3-Ausscheidens im DFB-Pokal-Achtelfinale im vergangenen Februar kassierten die Gäste bei fünf Versuchen drei Niederlage und holten lediglich zwei Remis – das letzte Ende September 2018 – in der Mainmetropole. "Wir haben dort noch nie gewonnen", zeigte sich auch Nagelsmann auf der Donnerstagspressekonferenz vor seinem dritten Versuch in RBL-Diensten am kommenden Samstagabend geschichtsbewusst. "Von daher wird es Zeit, das zu ändern. Wir sind gut drauf und absolut in der Lage, unseren ersten Sieg in Frankfurt zu holen", unterstrich der 33-Jährige.



Ein in der Vergangenheit eklatant respekteinflößendes Faustpfand wird die SGE im früheren Waldstadion zumindest diesmal nicht haben – das ist Julian Nagelsmann spätestens beim jüngsten Videostudium des Kontrahenten noch einmal bewusst geworden. "Die Fans in Frankfurt sind natürlich schon außergewöhnlich", bekannte der Fußballlehrer. Es gebe eine "Symbiose aus der Spielweise von Eintracht Frankfurt" mit dem "Enthusiasmus" und der "positiven Grundaggressivität" von den Rängen, bei der man automatisch nervöser werde, wenn die SGE einen "guten Ball über die Mittellinie spielt", diagnostizierte Nagelsmann.