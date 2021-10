Fußball | Bundesliga RB Leipzig mit "historischer" Chance bei Eintracht Frankfurt

Hauptinhalt

10. Spieltag

Bei jungen Klubs liegt es in der Natur der Sache, dass sie Dinge häufiger "zum ersten Mal" schaffen als andere. Das gilt auch für RB Leipzig. Die Rasenballer haben es zwar mit Geld und Geschick schon mehrfach bis in die Champions League geschafft. Aber in Frankfurt am Main bietet sich ihnen am Samstag (ab 18:30 Uhr im Live-Ticker und im Audio-Livestream) trotzdem eine "historische" Chance.