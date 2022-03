Orban: "Wird nicht einfach"

Im Kampf um den Champions-League-Platz vier müssen die Leipziger nun zum Schlusslicht Greuther Fürth. Eine Pflichtaufgabe – fast alles spricht in dem Dell für die Leipziger. RB hat mehr als doppelt so viel Tore geschossen als Fürth (51 vs. 23), hat weniger als die Hälfte der Gegentore kassiert (29 vs. 64), der viertbeste Angriff der Liga trifft auf die schlechteste Abwehr. "Klar, von er aktuellen Tabellensituation her ist es das vermeintlich einfachste Spiel", weiß RB-Abwehrchef Willi Orban, der aber den Zeigefinger hebt. "Gerade in Fürth wird es nicht einfach werden." RBL-Coach Tedesco glaubt sogar: "Das wird alles andere als ein Spaziergang für uns", wie der Coach bei der Pressekonferenz am Freitag (11.03.2022) sagt. "Es ist wichtig zu wissen, warum sie Tabellenletzter sind. Sie sind Tabellenletzter aufgrund der Hinrunde, nicht aufgrund der Rückrunde, die sie gerade spielen." Hat Tedesco den richtigen Plan gegen Fürth? Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Fürth: Platz drei in der Foulstatistik

Grund für die Warnungen von Orban und Tedesco ist die neue Fürther Heimstärke. Die Franken brauchten zwar bis zum 15. Spieltag bis zum historisch ersten Bundesliga-Sieg. Zuletzt verlor das Team von Aufstiegstrainer Stefan Leitl aber sechs Heimspiele in Serie nicht, gewann sogar drei davon. "Wenn man die Heimtabelle sieht in der Rückrunde, dann haben sie einen Punkt weniger als wir und Bayern", erklärt Tedesco. Fürth steht zu Hause vor allem defensiv sicherer. Leipzig dürfte zudem ein aggressiver, galliger Gegner erwarten, in der Foulstatistik liegt Fürth auf Rang drei.

RB braucht spielerische Lösungen

Tedesco stellt sich auf "sehr kompakte" Franken ein und erklärt: "Oft ist es ein Mittelfeldpressing, sie haben kaum eine rote Zone. Zwischen Abwehr und Mittelfeld ist nicht so viel Raum, da musst Du richtig viel arbeiten. Sie sind schwierig zu bespielen."

Willi Orban: "Noch mehr Spieltempo ins Spiel kriegen" Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister Auch Orban stellt sich auf einen sehr defensiven und tief stehenden Gegner ein: "Das ist ein Entwicklungsschritt für uns als Mannschaft, den wir jetzt gehen müssen Die Gegner stellen sich immer besser auf uns ein und wissen, wie Domenico mit uns spielen möchte." Mit Blick auf das zurückliegende Freiburg-Spiel (1:1) ergänzt Orban: "Wir müssen noch mehr Spieltempo ins Spiel kriegen. Das haben wir gegen Freiburg gesehen, als wir in der zweiten Hälfte mit schnellen Spielverlagerungen unseren Gegner mehr bewegen konnten, gerade die gegnerische Verteidigung."

Bei RB sind Kampl und Gvardiol fraglich

Unklar ist bei RB, ob Kevin Kampl und Josko Gvardiol spielen können. Kampl hat lauf Tedesco Ohrenschmerzen, die möglicherweise mit einer Migräne in dieser Woche zu tun haben und "ein stückweit von der Halswirbelsäule" kommen könnten so Tedesco. Gvardiol verletzte sich im Trainning am Mittwoch (09.03.2022) bei einer Grätsche am Oberschenkel. "Josko hat Schmerzen an der Oberschenkelrückseite", sagte Tedesco. Bei Fürth fehlt der gelbgesperrte Defensivspiler Sebastian Griesbeck. Auch Jeremy Dudziak (Achilessehnenprobleme) kann nicht spielen. Gvardiol verletzte sich am Mittwoch beim Training. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

RB-Vorteil im Fernduell um Rang vier?