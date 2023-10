Rose: "Es liegt an uns"

Die Leipziger sind auf den sechsten Tabellenplatz gerutscht, fünf Punkte hinter der bisher ungeschlagenen Werkself aus Leverkusen. Zu einem solch frühen Zeitpunkt sind Tabellen Schall und Rauch - und dennoch wirkt RB nach der unnötigen Punkteteilung gegen den VfL Bochum gewillt, nicht wieder bei einem Underdog Federn zu lassen. "Mit einer guten Leistung wollen wir in die Erfolgsspur zurückkommen", so Rose, der das Positive hervorkehrt: "Wir haben mit die beste Abwehr der Bundesliga, haben immer wieder Torchancen und schießen Tore. Und wir spielen anständigen Fußball. All das spricht dafür, dass wir schnell wieder in einen Ergebnisflow kommen. Es liegt an uns."

Aufsteiger sind gegen RB chancenlos

Richtig. Darmstadt ist zwar nach einem verkorksten Start angekommen und gewann die letzten beiden Bundesliga-Spiele. Holt der Aufsteiger auch gegen RB den Sieg, wäre das Vereinsrekord in der Bundesliga - und das Ende einer schier unglaublichen Serie. Die Leipziger haben seit ihrer Bundesliga-Zugehörigkeit nie gegen einen Aufsteiger verloren, satte 25 Siege verbucht und drei Mal die Punkte geteilt. Ein RB-Sieg sollte im Wettbüro ein sicherer Tipp sein, oder?

Lieberknecht: "Parken Bus nicht vor dem Strafraum"

Bildrechte: IMAGO / Sven Simon Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht rechnet sich durchaus etwas aus. "Wir werden versuchen, unser Selbstbewusstsein, das wir uns erarbeitet haben, am Samstag zu zeigen und den Mannschaftsbus nicht vor dem Strafraum parken", kündigte er an. Die Leipziger Feingeister dürfen sich frisch machen und auf jede Menge Intensität und Zweikämpfe einstellen. "Die Mentalität spielt die übergeordnete Rolle bei uns", so Lieberknecht. Nicht helfen können die verletzten Fabio Torsiello und Aaron Seydel.