Auch dieser (mittlerweile gelöschte) Post kam bei der RB-Spitze nicht gut an. Nagelsmann klar und deutlich: "Es gibt Dinge, die er lernen muss. Zum Beispiel, seine Verletzungen richtig einzuschätzen. (...) In seiner Reha-Phase Phase gibt es Luft nach oben. Hoffen wir, dass er keine mehr hat, dann müssen wir uns nicht mehr damit beschäftigen", so der RB-Coach, der "Kommunikationwege im negativen Fall über Postings" für den falschen Weg hält. "Man macht mit seiner Freundin auch nicht über SMS Schluss."



Es gäbe sicherlich Trainer, die nicht so entspannt damit umgingen, so Nagelsmann, Er selbst sei entspannt, eine Strafe muss Angelino nicht befürchten. Höchstens die, dass sein Trainer unmissverständlich zu verstehen gab, dass er nur deshalb mit nach Bremen fahren darf, "weil im Kader ein Platz frei ist. Wenn alle fit wären, wäre er nicht dabei." Der Post wird ihm also nicht dabei helfen, sich in die Startelf zu schmuggeln.