Vor allem, weil Werner, wie Rose sagte, "gerade in Form gekommen war". Was auch die Zahlen zeigen: Nachdem sich der Angreifer unmittelbar nach seiner Rückkehr vom FC Chelsea noch schwer getan hatte, traf er im Oktober insgesamt fünfmal - trotz eines Infektes, der ihn zwischenzeitlich außer Gefecht setzte. Werner ist also mitverantwortlich für den Aufschwung, der die Leipziger nach einem mageren Saisonstart zuletzt wieder langsam an die oberen Tabellenregionen heranführte.

Doch nun fehlt er - und zwar nicht nur der Nationalmannschaft, sondern auch RB Leipzig in den letzten drei Bundesliga-Spielen, bis es in die vorgezogene Winterpause geht. Die Frage ist also: Geht der Aufschwung auch ohne Timo Werner weiter? Marco Rose sprach auf der PK von "lohnenswerten Zielen", die seine Mannschaft bis zur WM noch erreichen kann. Dabei bezog er sich auch auf die bislang miserable Auswärtsbilanz: Während RB in der Heimtabelle führt, steht man auswärts nur auf Platz 16 und ist noch ohne Sieg in der Fremde. Auch das soll sich nun endlich ändern.