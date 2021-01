Die gute Nachricht hingegen ist, dass Corona die Personalsorgen nicht noch zusätzlich vergrößert hat. Schließlich waren gleich zehn Profis über Weihnachten in ihre heimatlichen Risikogebiete gereist und nach der Rückkehr im Trainingszentrum in Quarantäne. Bis Freitag allerdings waren alle Corona-Tests negativ, sodass endlich ein gemeinsames Teamtraining möglich war.

Am Samstagabend (ab 20:30 Uhr im Liveticker) wird es also in Stuttgart wieder ernst. Dass der VfB nach seinem Zweitliga-Intermezzo schon wieder auf Platz sieben der Bundesliga steht, ist ein klarer Fingerzeig, was RB erwartet. Auch wenn die Heim-Ergebnisse der Schwaben bislang schwach sind. "Trotzdem haben sie viele gute Spiele gemacht", betonte Nagelsmann: "Es ist eine interessante Mannschaft mit sehr vielen guten Einzelspielern. Freiburg-Trainer Christian Streich hatte vor dem Pokalspiel vor Weihnachten gleich mal von Weltklasse bei dem einen oder anderen VfB-Spieler gesprochen. Sie haben jedenfalls sehr, sehr viel Talent auf den verschiedensten Positionen und viel Speed vorne." Die klare Idee des Trainers sei auf dem Platz zu sehen.