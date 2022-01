Domenico Tedesco will den Auswärtsfluch von RB Leipzig vor dem Spiel an diesem Samstag (15:30 Uhr im Liveticker) beim VfB Stuttgart nicht thematisieren. "Um ehrlich zu sein, haben wir das Thema Auswärtsstatistik in Augsburg angesprochen vor der Mannschaft, um die Sinne zu schärfen und die Mannschaft heiß zu machen. Diesmal werde ich es nicht ansprechen», sagte der Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten am Donnerstag (13.01.22) auf einer Pressekonferenz.