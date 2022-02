Tedesco trainiert das beste Team 2022

Er spielt damit auf Bochums 4:2-Sieg gegen den FC Bayern München an. Vor zwei Wochen fegte der Aufsteiger den Rekordmeister vom Platz. Es sei beeindruckend wie stabil und konstant Bochum in der Rückrunde punkte, lobte Tedesco.

Das Gleiche könnte man auch über seine Mannschaft sagen. Nach fünf Siegen in sechs Rückrundenspielen sind die Messestädter mit 19:6 Toren und 15 Punkten bisher das beste Bundesliga-Team im Jahr 2022. Tedesco hat dem Team seit seiner Ankunft am 9. Dezember 2021 Leben eingehaucht – und kann dabei auch immer wieder auf seinen breiten Kader vertrauen.

RB-Joker strahlen Gefahr aus

Etwa beim 6:1-Sieg gegen Hertha BSC am vergangenen Sonntag, als die Einwechslung von Dani Olmo die Wende brachte. Dass der RB-Skipper "alle Mann an Bord" hat, sind also beste Voraussetzungen für die Reise ins Ruhrgebiet. Er könne seine Startelf je nach taktischer Ausrichtung und Belastungssteuerung immer wieder verändern, ohne an Qualität zu verlieren, schwärmt Tedesco. Und er fährt fort: "Gleichzeitig können wir auch von der Bank nachlegen, wie die letzten Wochen ja gezeigt haben."

Bochum anfällig bei Standards

Ein handfester Trumpf gegen die seit fünf Spielen ungeschlagenen Bochumer. Das zeigte schon das Hinspiel, als der damalige Trainer Jesse Marsch in der 69. Minute Dominik Szoboszlai und Andre Silva einwechselte. In der selben Minute legte der Ungar per Eckball mit seiner ersten Ballberührung das 1:0 vor, der Stürmer aus Portugal vollendete mit seinem zweiten Ballkontakt. Bildrechte: PICTURE POINT/Roger Petzsche

Eine ähnliche Kombination ist auch im Ruhrstadion denkbar. Immerhin sind die Bochumer zuletzt nach Standards anfällig. In den letzten vier Partien kassierte der VfL jeweils zwei Tore nach Freistößen und Ecken.

Siege gegen Bochum sind RB-Tradition

Im Vorfeld stichelten die Bochumer gegen RBL. So sagte Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz der "Leipziger Volkszeitung": "Wir stehen für Tradition." Wenn das auch für die sportlichen Vergleiche mit Leipzig gilt, sollte er sich auf eine Niederlage gefasst machen. Die sechs Pflichtspiele der beiden Teams gewannen allesamt die Leipziger. Bildrechte: Picture Point