Ein heißer Startelf-Kandidat ist Angreifer Alexander Sörloth. Mit seiner Schnelligkeit und Robustheit hat der Norweger genau die Mittel, die für RB am Samstag zum Erfolg führen könnten. "Und er hat auch einen Torriecher", betonte Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag. "Er ist halt nur nicht so richtig drin bei uns." Das hat sich mit dem jüngsten 1:3 gegen Borussia Dortmund offenbar ein wenig gebessert. Dort erzielte der für 20 Millionen Euro verpflichtete Sörloth endlich sein erstes Bundesliga-Tor. "Das war wichtig, damit das ständige Gerede um seine Quote aufhört", sagte Nagelsmann. Der 33-Jährige bescheinigte seinem Schützling zudem eine sehr gute Trainingswoche.

"Wolfsburg ist unheimlich stabil und schwer zu bespielen. Sie haben ein sehr variables Pressing und sind körperlich stark. Diese Körperlichkeit müssen wir auch ins Spiel bringen", sagte Nagelsmann über den Gegner, der sich in dieser Saison näher an die Spitzengruppe der Bundesliga heran gearbeitet hat und erst zweimal verloren hat. Das Spiel in Wolfsburg wird für den 33-jährigen Nagelsmann das 50. als RB-Trainer. Leipzig will einen weiteren Patzer wie beim jüngsten 1:3 gegen Dortmund zwingend vermeiden. Unter Nagelsmann verlor RB noch nie zweimal nacheinander. Mit einem Sieg bei den Niedersachsen könnte Leipzig die Tabellenführung übernehmen, da Spitzenreiter Bayern München erst am Sonntag den SC Freiburg empfängt.