Angesichts des begeisternden 4:0 am vergangenen Spieltag über den VfB Stuttgart und der Königsklassen-Auslosung mit den Gegnern Paris Saint-Germain um Superstar Lionel Messi, Manchester City und Club Brügge lenkte RB-Trainer Jesse Marsch den Fokus auf das Duell mit den Niedersachsen am Sonntag. "Wir haben viel Respekt. Sie sind Tabellenerster, das sagt vieles", sagte Marsch bei der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag (27.08.2021).