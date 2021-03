Fußball | Bundesliga Vor dem Liga-Gipfel - RB Leipzig muss in Bielefeld vorlegen

26. Spieltag

Vier Punkte fehlen RB Leipzig zum Platz an der Sonne. Und will man Dauer-Meister FC Bayern München unter Druck setzen, muss am Freitag in Bielefeld ein Sieg her. Nur dann würde es am 3. April zum großen Showdown kommen.