Bundesliga: 4 CL-Plätze, 2 (+1) EL-Plätze

Zur Erklärung: Die Fußball-Bundesliga hat ab der Saison 2018/19 vier feste Champions-League-Startplätze sicher. Hinzu kommen zwei feste Startplätze in der Europa League, die an den Tabellenfünften sowie DFB-Pokalsieger oder Bundesligasechsten vergeben werden. Ein weiterer Europa-League-Quali-Startplatz steht der Bundesliga zur Verfügung. Dieser geht an den Bundesliga-Sechsten (wenn der DFB-Pokalsieger in der Liga als Siebter oder schlechter abschneidet) oder den Liga-Siebten (wenn der DFB-Pokalsieger Platz eins bis sechs der Liga einnimmt).

Deutlich weniger Geld in Europa League

Gestiert die Europa League 2018/19 wieder in Leipzig? Bildrechte: IMAGO Auch wenn der Sprung auf Tabellenplatz vier für RB ganz schwer wird - finanziell wäre Königsklasse in jedem Fall die deutlich bessere Alternative zur Europa League. Allein für das Spielen in der Gruppenphase streichen Champions-League-Teilnehmer 12,7 Millionen Euro ein, pro Sieg gibt es weitere 1,5 Millionen, für ein Unentschieden 500.000 Euro. In der Europa League gibt es lediglich 2,6 Millionen Euro Antrittsprämie für die Gruppenphase, ein Sieg ist 360.000 Euro wert, ein Remis 120.000 Euro. Als Höchstsumme kann ein Europa-League-Teilnehmer laut UEFA 15,71 Millionen Euro verdienen - eine Summe, die in der Champions League bereits durch zwei Siege in der Gruppenphase verdient werden.

Restprogramm: RB gegen zwei Abstiegskandidaten