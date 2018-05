24.05.2018 | +++ Rostock kauft schon wieder in Aue ein +++

Mirnes Pepic sucht sein Fußballglück jetzt in Rostock. Bildrechte: IMAGO Der FC Hansa Rostock hat sich erneut beim FC Erzgebirge Aue bedient. Nach Cebio Soukou wechselt auch Mirnes Pepic vom Erzgebirge an die Küste. Der 22-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. In der vergangenen Spielzeit kam Pepic im Aue nicht zum Zug und blieb in der 2. Bundesliga ohne Einsatz. Pepic ist mittlerweile Hansas siebter Neuzugang.

23.05.2018 | +++ Hauptmann geht von Dresden nach Köln +++

Ein Dresdener Eigengewächs verlässt die Elbestadt: Niklas Hauptmann wird die SG Dynamo im Sommer verlassen. Der 21-Jährige wechselt zum 1. FC Köln und erhält dort einen Vertrag bis 2023. "Für mich ist das ein sehr, sehr emotionaler Schritt“, sagte Niklas Hauptmann am Mittwoch und ergänzte: „Ich habe hier in Dresden mein fußballerisches Rüstzeug bekommen und zehn unheimlich schöne und erfolgreiche Jahre erlebt." Der Mittelfeldspieler kam 2008 von Borea Dresden, durchlief die Nachwuchsabteilung und schaffte 2015 den Sprung in den Profikader. In der abgelaufenen Saison absolvierte er 25 Spiele in der 2. Bundesliga und bereitete zwei Tore vor. Brisant: Hauptmann ist in Köln geboren. Sein Vater Ralf, der zuvor zwischen 1987 und 1993 bei den Dynamos spielte, absolvierte von 1993 bis 2001 insgesamt 179 Einsätze für die Domstädter. 23.5.2018 | +++ Soukou wechselt aus dem Erzgebirge an die Ostsee +++ Bildrechte: IMAGO

23.05.2018 | +++ Soukou wechselt an die Küste +++

Cebio Soukou verlässt Zweitligist Erzgebirge Aue und schließt sich Hansa Rostock an. Der 1,86 Meter große Rechtsfuß unterschrieb beim Drittligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019 plus Option auf ein weiteres Jahr. Das vermeldeten die Rostocker am Mittwoch.

"Mit Cebio Soukou konnten wir einen flexibel einsetzbaren Offensivmann verpflichten, der auf mehreren Positionen spielen kann und zudem sehr schnell, technisch stark und torgefährlich ist. Er ist von unserem Weg und unseren Zielen überzeugt und hat sich deshalb für den F.C. Hansa entschieden", so Markus Thiele, Vorstand Sport bei Hansa Rostock. Cebio Soukou (re./Archiv). Bildrechte: Picture Point

Der 25-jährige Angreifer mit beninischen Wurzeln, der beim VfL Bochum ausgebildet wurde, erzielte für den FC Erzgebirge Aue in der abgelaufenen Spielzeit 2017/2108 in insgesamt 14 Zweitliga-Einsätzen vier Tore. Ich stehe schon seit längerer Zeit mit Pavel Dotchev und Markus Thiele in Kontakt und hatte in den Gesprächen gleich ein sehr gutes Gefühl. Der Verein ist mit seiner Geschichte, seinen Fans und den super Bedingungen beeindruckend und ich kann es kaum abwarten, das erste Mal im Ostseestadion vor heimischer Kulisse spielen zu dürfen. Ich will mich möglichst schnell einleben und dem Verein mit guten Leistungen weiterhelfen", so Cebio Soukou.

13.05.2018 | +++ Dynamo verabschiedet Sextett +++

Die SG Dynamo Dresden hat nach dem letzten Saisonspiel am Sonntag gegen den 1. FC Union Berlin (0:1) sechs Spieler offiziell verabschiedet. Andreas "Lumpi" Lambertz, Fabian Müller und Manuel Konrad werden sich in der nächsten Saison neuen Aufgaben zuwenden. Die Leihspieler Marvin Schwäbe (TSG 1899 Hoffenheim), Marcel Franke (Norwich City) und Paul Seguin (VfL Wolfsburg) kehren zu ihren Stammvereinen zurück. Auch Andreas "Lumpi"Lambertz verlässt Dynamo. Der 33-Jährige war 2015 nach Dresden gekommen. In 75 Pflichtspielen erzielte er sieben tore. Bildrechte: IMAGO

"Jeder einzelne von ihnen hat einen Beitrag zur sportlichen Weiterentwicklung der SGD in den zurückliegenden Jahren geleistet. Dafür möchte ich mich bei den Jungs stellvertretend für den gesamten Verein herzlich bedanken", erklärte Dynamos Interims-Sportgeschäftsführer Kristian Walter.

10.05.2018 | +++ Offiziell: Hainault verlässt den 1. FC Magdeburg +++

Nun ist es offiziell: André Hainault verlässt Zweitliga-Aufsteiger Magdeburg. Der 31 Jahre alte Abwehrspieler lehnte das ihm unterbreitete Vertragsangebot ab, teilte der FCM am Donnerstag mit. Nach dem letzten Saisonheimspiel am vergangenen Samstag gegen Chemnitz hatte Manager Mario Kallnik im Stadion verkündet, dass der lange verletzte Kanadier ein Angebot für ein Jahr bekommen habe. Eigentlich war eine Trennung nach dem Saisonende schon beschlossene Sache gewesen. Nun entschied sich Hainault für einen Weggang.

03.05.2018 | +++ Auch Düker wechselt von Magdeburg nach Paderborn +++

Mitaufsteiger SC Paderborn hat sich schon wieder beim 1. FC Magdeburg bedient. Am Donnerstag gab der künftige Zweitligist die Verpflichtung von Julius Düker bekannt. Der 22 Jahre alte Stürmer unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2020. Düker war im Sommer 2016 aus Braunschweig nach Magdeburg gewechselt. In 46 Drittliga-Spielen erzielte er sechs Tore. In der laufenden Saison stand der talentierte Angreifer 23 Mal auf dem Platz. Aktuell ist er wegen einer Verletzung außer Gefecht. Bildrechte: IMAGO

02.05.2018 | +++ Düsseldorf und Uerdingen für Lambertz eine Option? +++

Drei Jahre nach dem Wechsel von Fortuna Düsseldorf zur SG Dynamo Dresden wird Andreas "Lumpi" Lambertz die Elbestädter wohl im Sommer verlassen. Das verriet der 33-Jährige auf der Vereinsseite der Schwarz-Gelben: "Dass die Zeichen auf Trennung stehen, ist kein Geheimnis mehr. Wie es aber genau weitergeht, kann ich noch nicht sagen." Lambertz zieht es wieder in seine Heimat Korschenbroich, die zwischen Mönchengladbach und Düsseldorf liegt. Der gebürtige Dormagener wird sich wohl einen Klub in der Nähe suchen, um noch ein, zwei Jahre aktiv dem runden Leder nachzujagen. Das könnte Fortuna Düsseldorf sein, aber auch ein anderer Verein wird ins Spiel gebracht. Seit geraumer Zeit kursiert das Gerücht über einen Wechsel zum KFC Uerdingen, der in der Regionalliga West um die Meisterschaft und den Aufstieg in die 3. Liga kämpft. Dynamos Andreas "Lumpi" Lambertz zieht es im Sommer offenbar nach Düsseldorf oder Uerdingen. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

02.05.2018 | +++ Zweitliga-Aufsteiger Paderborn holt Schwede +++