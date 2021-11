Bei RB Leipzig sind nach der Rückkehr vom Auswärtsspiel beim FC Brügge durch weitere Corona-Testungen sechs positive Fälle festgestellt worden. Dies teilte der Klub am Freitag mit. Neben Willi Orban (bereits seit Mittwochnachmittag in häuslicher Isolation), Yussuf Poulsen, Hugo Novoa und Torwart-Trainer Frederik Gößling – die Teil des Auswärtskaders in Brügge waren – sind zudem Mohamed Simakan (reiste erkältungsbedingt bereits nicht mit nach Brügge) und eine Person aus dem Betreuerstab, die ebenfalls nicht mit in Brügge war, betroffen. Alle sechs haben sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben.