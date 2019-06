Beim 1. FC Magdeburg galt es, Lehren aus dem Abstieg aus der 2. Bundesliga zu ziehen und auch einmal abzuschalten. Keeper Alexander Brunst präsentierte beim Urlaub im indischen Ozean seinen Sixpack. Ahnlich machte es Neuzugang Jürgen Gjasula, der zuletzt für Energie Cottbus gekickt hatte, vor der Skyline von Miami. Offensivmann Marcel Costly chillte in Mexiko. Der Trainingsstart unter dem neuen Coach Stefan Krämer steht am Montag an (17. Juni). Punktspielstart in der 3. Liga ist vom 19. bis 22. Juli.