So überwies Schalke gemäß offizieller DFL-Angaben vom 15. März 2015 bis 15. März 2016 16,86 Millionen Euro an Spielerberater. Aus der gesamten Bundesliga flossen im selben Zeitraum 127,73 Millionen Euro auf Konten der Arbeitsvermittler. Und die Zahlen steigen bei der jährlichen Offenlegung ständig. 2018 waren es 197,75 Millionen Euro in der ersten und immerhin 14,14 Millionen Euro in der zweiten Liga.



Jetzt hatten bis zu 13 Klubs der beiden höchsten Spielklassen trotz ihrer hohen Umsätze bei der DFL angegeben, durch die siebenwöchige Spielpause in finanzielle Nöte geraten zu sein und sind deshalb auf die schnellstmögliche Fortsetzung des Spielbetriebs angewiesen. Ralf Minge hat seinem Ärger darüber gegenüber der Deutschen Presse-Agentur Luft gemacht. Dresdens Sportchef sieht den Profifußball aktuell in einem Sturm. "Wenn ich diesen aber nach ein paar Wochen bereits nicht mehr aushalte, müssen andere Fehler gemacht worden sein", sagte Minge.