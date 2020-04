Mittlerweile kann man schon gar nicht mehr von einem Riss sprechen, der die Gesellschaft in der "F-Frage", der Frage nach dem Fußball, spaltet. Es ist vielmehr ein tiefer Graben, der durch alle Schichten verläuft. Da ist zum Beispiel die Politik: Während Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer große Lust auf Geisterspiele hat, fehlt seinem Kollegen in Thüringen, Bodo Ramelow, jedes Verständnis für eine Saisonfortsetzung: "Ich sage das ganz ehrlich. Also ich finde es falsch, dass man unter gewerblichen Gesichtspunkten die Deutsche Fußball-Liga starten möchte. Ich finde das nicht in Ordnung."

Egal wie detailliert das Hygiene-Konzept der DFL aussieht, die Sache mit dem Abstand ist nicht zu lösen. Genauso wenig wie die moralische Frage. Die organisierten Fußballfans sind zum beispiel komplett gegen eine Fortsetzung mit Geisterspielen. "Was ist Fußball ohne Fans? Also was bekommen wir da wirklich zu sehen? Und da werden viele Leute enttäuscht sein. Darüber hinaus geht es darum, dass diese Sonderrolle für den Fußball eine Sonderrolle bleibt. Egal was die DFL behauptet. Und da muss sich der Fußball fragen, bin ich Teil der Gesellschaft oder denke ich nur an mich", sagt Jost Peters, der Sprecher der Fanorganisation "Unsere Kurve".