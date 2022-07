Immer ein bisschen extravagant: Naby Keita. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / opokupix

Am Donnerstag (21. Juli) steigt für RB Leipzig das Testspiel gegen den Champions-League-Finalisten FC Liverpool. Anpfiff in der Leipziger Arena ist 19:15 Uhr. Wir sind per Audiostream dabei und tickern live, zu verfolgen bei mdr.de/sport und in der "SpiO"-App.

Stadion ausverkauft - Teams mit bestmöglicher Besetzung

Einem Fußball-Fest steht nichts mehr im Wege. Am Donnerstag stehen sich zum dritten Mal RB Leipzig und der FC Liverpool gegenüber, diesmal in einem freundschaftlichen Vergleich in der Leipziger Arena. Dabei kommt es zum Wiedersehen mit alten Bekannten.

Das Testspiel wurde schon 2018 vereinbart, als Mittelfeldspieler Naby Keita für 60 Millionen Euro von Leipzig zu den Reds wechselte. 2021 zog es zudem Ibrahima Konaté von RasenBallsport nach Liverpool, für den Innenverteidiger kassierten die Messestädter 40 Millionen Euro. Das Stadion ist ausverkauft. RBL-Trainer Domenico Tedesco und Liverpool-Coach Jürgen Klopp werden ihre bestmöglichen Teams aufs Feld schicken, das wurde im Vorfeld so vereinbart.

Champions League 2021: RB Leipzig scheidet in Budapest gegen Liverpool aus

Vor dem Testspiel-Kracher trafen beide Mannschaften schon zweimal aufeinander. Und zwar im Champions-League-Achtelfinale 2021, als die Pandemie die Welt im Griff hatte. Am 16. Februar verlor RB Leipzig als "Gastgeber" in der Budapester Puskas Arena mit 0:2 (Tore: 0:1 Mohamed Salah/53., 0:2 Mane/58.). Im Rückspiel am 10. März, wieder in der ungarischen Hauptstadt, gab es sozusagen eine Kopie des Hinspiels, das ebenfalls mit 0:2 für RBL endete (Tore: 1:0 Mohamed Salah/70., 2:0 Mane/74.). Lukas Klostermann im Duell mit Mohamed Salah. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Matthias Koch