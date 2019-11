Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss in den kommenden Wochen auf Willi Orban verzichten. Beim 27 Jahre alten Kapitän wurde bei einer Arthroskopie ein freier Gelenkkörper im Knie entfernt. Der Klub twitterte am Donnerstag (14.11.2019): "Unser Abwehrchef fällt damit für den Rest der Hinrunde aus."

Mittelfeldspieler Diego Demme äußerte sich derweil über seine Hoffnungen auf eine Rückkehr ins DFB-Team. "Ich muss mich nicht verstecken und glaube, dass ich die Qualität habe, dort mitzuspielen", wird der 27-Jährige in der "Leipziger Volkszeitung" (Donnerstag) zitiert. Demme, der 2017 in der WM-Qualifikation zu seinem bislang einzigen Länderspiel kam, sagte: "Ich hake grundsätzlich gar nichts ab." Das Leben sei kein Wunschkonzert, so der Spieler. Laut Demme gibt es übrigens noch keine Gespräche über eine Vertragsverlängerung bei RasenBallsport Leipzig. Er erklärte: "Ist ja auch noch ein bisschen Zeit."