Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue kommt am Dienstag, 28. Dezember, und damit als erster mitteldeutscher Profiverein aus der Winterpause. Wie der Verein am Dienstag (21.12.2021) mitteilte, bittet Teamchef Marc Hensel sein Team ab 15 Uhr zum Trainingsauftakt.

Ein Highlight der Winter-Vorbereitung der sächsischen Zweitiligisten Aue und Dynamo Dresden wird sicher das Testspiel-Derby am 8. Januar, 14 Uhr, sein. Der MDR überträgt das Duell zwischen Dresden und dem FC Erzgebirge live .

Die anderen fünf Erst-, Zweit- und Drittligisten aus Sachsen und Sachsen-Anhalt starten erst am 2. Januar 2022. Dabei wäre der neue RBL-Trainer Domenico Tedesco dem Vernehmen nach gern eher gestartet, schließlich startet die Bundesliga bereits ab 8. Januar. Doch gegen den bereits vorab vereinbarten Urlaubsplan kam der neue Trainer nicht an. Testspiele hat RB in der kurzen Vorbereitung nicht geplant.