"Es ist einfach schön, wieder die Erlaubnis zu kriegen, von Anfang an zu spielen. Ich bin einfach froh, wieder frei und ohne Schmerzen Fußball zu spielen", sagte der strahlende 28-Jährige, dessen Doppelpack beim persönlichen Startelfcomeback am Dienstagabend RB Leipzig den Weg ins DFB-Pokal-Achtelfinale bereitete – fast auf den Tag genau acht Monate nach seinem bis dato letzten Pflichtspieleinsatz über 90 Minuten hinweg beim 6:1 im Februar gegen Hertha BSC .

Im Juni hatte sich Poulsen bei der dänischen Nationalmannschaft eine vom behandelnden Arzt als "komplizierte Schädigung des Muskel- und Sehnenapparats" diagnostizierte Adduktorenverletzung zugezogen, die ihn bis in den September hinein außer Gefecht setzte. "Yussi war extrem lange weg, ich kenne das selber, da kommt dir die Zeit selber länger vor, als sie wirklich ist – sich wieder heranzukämpfen, das ganze Aufbautraining, das zehrt an einem", meinte Mittelfeldspieler Kevin Kampl und schob anerkennend hinterher: "Aber er hat das durchgezogen und ist jetzt wieder fit. Er ist ein extrem wichtiger Spieler von uns – auf dem Platz und in der Kabine."