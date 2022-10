Die Hertha wurde 1892 als einer der ersten reinen Fußballvereine in Deutschland gegründet. Zwei Meistertitel konnten gefeiert werden. Das ist allerdings schon eine Weile her: 1930 und 1931. Dazu ein bisschen Angeberwissen: Bei den Finals gegen Holstein Kiel und 1860 München lagen die Berliner jeweils mehrfach zurück. Auch in den vier Jahren zuvor stand die Hertha jeweils im Finale, unterlag aber immer.