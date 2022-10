Beide Klubs haben in dieser Saison schon den Trainer gewechselt. Für den größeren Aufschwung sorgte Marco Rose in Leipzig: Unter seiner Führung holte RB in der Bundesliga elf Punkte in sechs Spielen (davor fünf Punkte in fünf Spielen). Da kann Xabi Alonso (vier Punkte in drei Spielen) nicht mithalten (davor fünf Punkte in acht Spielen). Aber auch wettbewerbsübergreifend ist Rose klar besser unterwegs: In den letzten acht Pflichtspielen gab es sechs Siege und zwei Remis. Unter Alonso gewann Leverkusen nur eins von fünf Spielen.