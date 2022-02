Die sechs Aufeinandertreffen der beiden Vereine gewann allesamt RBL: Das Hinspiel ging mit 3:0 an Leipzig. In der Vorsaison gab es im DFB-Pokal-Achtelfinale sogar ein 4:0. Auch die übrigen 4 Pflichtspiele gewann RB, 2014/15 und 2015/16 schlugen die Leipziger den VfL in der 2. Bundesliga vier Mal (2:0, 3:1, 2:1,1:0). Bochum gelangdabei keine einzige Führung gegen Leipzig.