Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Während RB in der Europa League vom "Freilos" Moskau profitierte, musste Frankfurt zwei Mal in Folge auch noch zur "englischen" Wochenmitte gegen Betis Sevilla ran – im Rückspiel zu Hause das auch noch über 120 Minuten. Das kostete sichtlich Körner. Dem gegenüber steht aber die Euphorie nach dem Tor in letzter Sekunde und dem Einzug ins Viertelfinale.

Wie bereits erwähnt: In den bislang 12 Duellen gewann nie das Auswärtsteam. Es gab insgesamt je 3 Siege für beide Teams und 6 Unentschieden. Die letzten 3 Partien endeten jeweils 1:1, davor war zwei Mal die Eintracht erfolgreich – einmal davon im DFB-Pokal. Frankfurt ist also seit 5 Spielen ungeschlagen. Und noch eine Statistik: 6 Remis in 11 Bundesliga-Partien – gegen keinen Klub spielte RB so oft unentschieden wie gegen Frankfurt.