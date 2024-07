Ein Samstagabend-Topspiel bestreitet auch der 1. FC Magdeburg – allerdings in der 2. Liga und erst am 5. Spieltag im September. Der FCM spielt am 14. September ab 20.30 Uhr beim 1. FC Köln. Das geht aus den ebenfalls am Donnerstag von der DFL veröffentlichten zeitgenauen Zweitliga-Ansetzungen der Spieltage drei bis sieben hervor. Die Heimspiele gegen Schalke (25. August) und Karlsruhe (22. September) finden jeweils Sonntagmittag statt.