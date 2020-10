Das für Sonntag (18. Oktober) angesetzte Hallenser Auswärtsspiel beim MSV Duisburg steht weiterhin auf der Kippe. Die "Zebras", deren letztes Spiel in Saarbrücken bereits abgesetzt worden war, hatten aufgrund von vier Corona-Fällen in ihrem Profikader, dadurch verursachter Quarantäne für weitere Kontaktpersonen sowie der Verletztenlage jüngst beim DFB eine Verlegung beantragt. Dem dezimierten MSV von Trainer Torsten Lieberknecht stünden momentan nicht mehr als jene nötigen 13 Spieler inklusive eines Torhüters zur Verfügung.



Am Donnerstag (15. Oktober) konnte der HFC-Kontrahent immerhin das erste Mal nach sechs Tagen Pause wieder eine leichte Einheit gemeinsam auf dem Rasen absolvieren - lediglich zehn Akteure waren dabei. MSV-Pressesprecher Martin Haltermann erklärte auf MDR-Nachfrage am Donnerstagnachmittag, dass man "spätestens am Freitag die Entscheidung des DFB" erwarte. Sollte die Partie doch termingerecht angepfiffen werden, dann wird sie laut Haltermann ohne Zuschauer stattfinden. Der Inzidenzwerte in Duisburg betrug am Donnerstag 64,8.