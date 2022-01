Mintzlaff und Co. fordern einheitliche und vor allem bundesweite Regeln. Der Tenor: Es könne nicht sein, dass in Bayern 10.000 Zuschauer bei Spielen zugelassen werden, in Nordrhein-Westfalen 750, in Sachsen-Anhalt 15.000 in Thüringen gar keine und so weiter. Die Unterschiede zwischen den Ländern sind enorm und nach Ansicht der Profi-Sport-Vertreter nicht nachvollziehbar. Als Ausweg wird offen über Klagen gegen die Beschränkungen nachgedacht. Die Erfolgsaussichten gerichtlicher Verfahren seien nach Meinung von Juristen schwer einzuschätzen, könnten aber Erfolg haben. "Ich glaube, dass eine Klage eine gute Chance auf Erfolg hat", so der Gelsenkirchener Anwalt Arndt Kempgens.