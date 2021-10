Zum Donnerstag, den 21. Oktober, tritt in Sachsen die neue Corona-Schutzverordnung in Kraft. Sie gilt bis einschließlich 17. November und ermöglicht unter anderem Großveranstaltungen ohne Besucherbegrenzung - wenn die 2G-Regel eingehalten wird, also nur Geimpfte und Genesene als Zuschauer zugelassen werden. Davon könnten auch die sächsischen Bundesliga-Klubs RB Leipzig, Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue profitieren und ihre Stadien wieder voll auslasten.

Volles RB-Stadion ab November möglich

RB Leipzig wird ab November wieder vor vollen Rängen spielen. Der Bundesligist kündigte vergangene Woche an, ab den Heimspiel in der Champions League gegen Paris St.-Germain (3. November) von der bisher geltenden 3G- auf die 2G-Regel umzuschwenken. Damit kommen nur Geimpfte oder Genesene ins Stadion. Es müssen auch keine Abstandsregeln eingehalten werden und es besteht keine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Für Kinder unter 16 Jahren ist demnach kein Testnachweis erforderlich.

Voraussetzung ist ein genehmigtes Hygienekonzept. Zudem darf die sogenannte Vorwarnstufe nicht gelten. Sie tritt dann in Kraft, wenn 650 Betten auf den Normalstationen oder 180 Betten auf den Intensivstationen mit Covid-19-Patienten belegt sind. Die 7-Tages-Inzidenz beträgt derzeit in Sachsen 116,5 (Stand 20. Oktober). Bis zu 42.000 Zuschauer können ab November wieder in der Leipziger "Red Bull Arena" dabei sein. Bildrechte: imago/Picture Point

Mintzlaff betont "wirtschaftliche Gesamtverantwortung"

RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff hatte zuvor betont, "ein volles Stadion unter 3G-Bedingungen" umsetzen zu wollen. Die neue Corona-Schutzverordnung lässt diesen Wunsch allerdings nicht zu. Aufgrund "der wirtschaftlichen Gesamtverantwortung für RB Leipzig" habe man sich daher entschieden, die 2G-Regel ab November anzuwenden. Gegen PSG könnte das Stadion bereits wieder mit knapp 42.000 Zuschauer ausgelastet werden.

Dynamo und Aue setzten weiter auf 3G-Regel

Die Kapazität im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion ist weiter bei 16.000 Zuschauern gedeckelt. Bildrechte: imago images/Jan Huebner Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue halten dagegen weiter an der 3G-Regel fest. Die SGD erklärte bereits Ende September, es sei ein "zentrales Anliegen, weiterhin neben geimpften und genesenen Zuschauerinnen und Zuschauern auch getesteten Menschen den Stadionbesuch im Rudolf-Harbig-Stadion zu ermöglichen." Auf Anfrage von "Sport-im-Osten" bestätigte Dynamo-Pressesprecher Ronny Zimmermann, dass man vorerst weiter an der Regelung festhalten wird. Bis zum Auslaufen der neuen Verordnung nach dem 17. November wird man die Lage neu bewerten. Damit können bis zu 16.000 Zuschauer das kommende Heimspiel gegen Sandhausen (30. Oktober) verfolgen. Dynamos nächster Heimauftritt steht erst am 21. November gegen Düsseldorf an.

Aue bietet Tests für zwei Euro an

Auch in Aue erhalten getestete Zuschauer weiter Zutritt zum Stadion. "Wir möchten niemanden ausschließen, denn wir wollen, dass jeder - egal ob geimpft, genesen oder getestet - dabei sein kann, wenn wir als Kumpelverein mit Herzblut, Leidenschaft und Kampfgeist das gesamte Erzgebirge vertreten", teilten die Veilchen vor dem anstehenden Kellerduell gegen den FC Ingolstadt am Freitag (22. Oktober) mit. Insgesamt dürfen bis zu 7.750 Zuschauer ins Erzgebirgsstadion. Darüber hinaus bietet der Klub im Vorfeld Corona-Schnelltests für zwei Euro an.